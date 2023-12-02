السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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134 دولة توقع على إعلان "COP28" بشأن النظم الغذائية والزراعة

جريدة الدستور

كشفت موفدة قناة القاهرة الإخبارية في دبي نهى درويش، أبرز فعاليات قمة المناخ "كوب 28"، قائلة: "أهلًا بكم من مقر انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28، المكان الذي شهد توقيع 134 دولة توقع على إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي لأول مرة".

وأضافت خلال تقرير أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الإعلان الذي يعد الأول من نوعه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة للتعامل مع تغير المناخ وتأثيره على جزء كبير من سكان العالم.

وتابعت: “مصدر أهمية الإعلان هو أن الدول الموقعة عليه يصل عدد سكانها لأكثر من 5 مليار و700 مليون نسمة، منهم حوالي 500 مليون مزارع وهي دول تنتج أكثر من 70% من غذاء العالم”.

حشد وجمع أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي 

وأردفت: “رغم أهمية الإنتاج الغذائي في توفير احتياجات سكان هذه الدول والعالم بشكل عام إلا أن النظم المستخدمة في عملية الإنتاج مسؤولة عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي لها أثر مباشر على تغير المناخ”.

ويشمل الإعلان حشد وجمع أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي والابتكارات في مجال النظم الغذائية، حيث يتم تحويلها لأنظمة أكثر مرونة قادرة على تلبية الاحتياجات مع تقليل آثارها السلبية على المناخ.

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