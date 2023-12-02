القاهرة الإخبارية ترصد أبرز فعاليات "كوب 28" في دبي (فيديو)

قالت نهى درويش موفدة القاهرة الإخبارية من دبي، إن الإمارات بدأت بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة المناخ "كوب 28"، وبدأت بدفع 100 مليون دولار لتشجيع باقي الدول على دعم الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.

وأضافت "درويش" خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك مبادرات عديدة تم الاتفاق عليها في هذه الاجتماعات التي تقام على هامش "كوب 28"، لافتة إلى أن صندوق الخسائر والأضرار يساعد على دعم كل من تعرض للكوارث المناخية.

ضرورة التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية

وتابعت: هناك العديد من الجلسات التي تحدثت على مجال الطاقة والصحة والزراعة وأثر تغير المناخ عليها، منوهة بأن الزراعة تأثرت بشكل كبير جدًا بسبب التغيرات المناخية.

وأوضحت موفدة القاهرة الإخبارية من دبي، أن هناك العديد من الرؤساء الذين أكدوا على ضرورة التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الوصول لحل سريع جدًا لتأقلم الدول مع هذه التغيرات والتخفيف من حدتها.