السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية ترصد أبرز فعاليات "كوب 28" في دبي (فيديو)

كوب 28
كوب 28

قالت نهى درويش موفدة القاهرة الإخبارية من دبي، إن الإمارات بدأت بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة المناخ "كوب 28"، وبدأت بدفع 100 مليون دولار لتشجيع باقي الدول على دعم الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.

وأضافت "درويش" خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك مبادرات عديدة تم الاتفاق عليها في هذه الاجتماعات التي تقام على هامش "كوب 28"، لافتة إلى أن صندوق الخسائر والأضرار يساعد على دعم كل من تعرض للكوارث المناخية.

ضرورة التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية

وتابعت: هناك العديد من الجلسات التي تحدثت على مجال الطاقة والصحة والزراعة وأثر تغير المناخ عليها، منوهة بأن الزراعة تأثرت بشكل كبير جدًا بسبب التغيرات المناخية.

وأوضحت موفدة القاهرة الإخبارية من دبي، أن هناك العديد من الرؤساء الذين أكدوا على ضرورة التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الوصول لحل سريع جدًا لتأقلم الدول مع هذه التغيرات والتخفيف من حدتها.

كوب 28 فعاليات كوب 28 دبي كوب 28 في دبي موفدة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى أقره "كوب 27" فى مصر

إصابتان برصاص الاحتلال و27 بالغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية

دخول شاحنتىّ وقود و50 حافلة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان على قطاع غزة

الدفاع المدنى بغزة: 27 شهيدًا فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى بحيى الزيتون والشجاعية

"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابين في استهداف منزل بقطاع غزة

المتحدث باسم حكومة الاحتلال: حماس قررت عدم احترام الهدنة

دخول شاحنات مساعدات جديدة إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

سفيرنا بالكويت: الجالية المصرية حريصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأداء واجبها الوطنى

عاجل.. استشهاد أكثر من 100 مدنى فى مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم جباليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس