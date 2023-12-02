السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسر عزت لـ الدستور: عانيت من فوبيا المشرحة فى بداية تصوير "زينهم"

ياسر عزت
ياسر عزت

أعرب الفنان ياسر عزت، عن سعادته البالغة بالمشاركة في أحداث مسلسل زينهم، إمام النجم أحمد داود، وردود الأفعال التى يتلقاها بشكل يومي على شخصيته خلال الاحداث، مؤكدا أنه يعشق الأعمال الدرامية التى تحتوى على نوعية من الإثارة والتشويق بشكل مختلف "على حد قوله".

"زينهم" مكتوب بسلاسة وغموض كبير فى نفس الوقت

وأضاف "عزت" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور": وقعت على العقد فور التحدث مع المخرج الأستاذ يحيى إسماعيل، الذي رشحني لشخصية "حفني" وأفخر بالتعاون الأول معه، كونه مخرج متفرد؛ ووجدت نفسي أمام عمل مختلف ومميز مكتوب بسلاسة وغموض كبير فى نفس الوقت، إضافة إلى الجهة المنتجة التي لم تبخل على العمل بأي شيء لخروجه فى أبهى صورة.

بدأنا تحضيرات "زينهم" ببروفات يومية استمرت حوالى شهرًا كاملًا لإتقان الأدوار 

وعن أبرز الصعوبات التي واجهها ياسر خلال التحضيرات قال: أنا بطبيعتى لدي فوبيا من المشرحة والتصوير داخل المشرحة فى البداية كنت أشعر بالرهبة والخوف، وساعدنى على الخروج من هذه الحالة المخرج المخضرم يحيى إسماعيل، الذى وضع خطة محكمة لإخراج العمل بصورة مبهرة وكأنه عرض مسرحى، ورغم أننى قدمت العديد من الأدوار فى عدد كبير من المسلسلات المهمة فى السنوات الماضية، لكن هذه الشخصية بالتحديد استعددت لها بطريقة خاصة، فقد بدأنا التحضيرات ببروفات يومية استمرت حوالى شهرًا كاملًا قبل بدء التصوير، لنتقن جميعا تقديم شخصيات العمل، وشعرت حينها أننا اسرة على قلب واحد، متمنيا التعاون مع فريق العمل بأكمله مرة أخرى.

تفاصيل وأحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل "زينهم" فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

أبطال وصناع مسلسل زينهم 

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

ياسر عزت الفنان ياسر عزت مسلسل زينهم فوبيا المخرج يحيى إسماعيل تفاصيل مسلسل زينهم

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