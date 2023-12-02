رئيس شعبة البرلمانين بمجلس النواب: جاء الوقت لرد الجميل للرئيس السيسي ونقف خلفه ونؤيدة

أكد حمدي مبارز الكاتب الصحفي ورئيس شعبة البرلمانيين بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن أهالي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة توافدوا إلى مدينة موط عاصمة مركز الداخلة والتي تتوسط باقي المراكز لحضور المؤتمر الحاشد الذي دعى إليه حزب مستقبل وطن للوقوف ومساندة وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف مبارز أنه جاء الوقت لرد الجميل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية وباني الجمهورية الجديدة على ما قام به من إنجازات حقيقية على الأراضي المصرية طالت هذه الإنجازات محافظة الوادي الجديد التي باتت مهمشه لسنوات طويله رغم انها تقترب من نصف مساحة مصر وبها مقاومات استثمارية واقتصادية وزراعية هائلة بدأها الرئيس السيسي في عام 2015 بعد إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان بمركز الفرافرة وكانت البداية لبظء العمل والتطوير والاستثمار بجميع مناحي مراكز وقري ونجوع الوادي الجديد.

وطالب مبارز المصريين برد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن جميع الشباب والشيوخ والمرأة المصرية يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبًا المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية، مثمنا موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، ومن أجل أشقائنا في الأراضي الفلسطينية.

مؤتمر جماهيري حاشد

ونظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الداخلة، بحضور جماهيرى حاشد من كافة أنحاء المحافظة.

شارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، فضلا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز القبائل العربية وأعضاء الحملة الانتخابية وبعض الكيانات السياسية وحشود من أهالي المحافظة.