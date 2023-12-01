"مستقبل وطن" الوادي الجديد يعقد مؤتمرا لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد مؤتمر حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بمحافظة الوادي الجديد ، بحضور الآلاف من أبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية داخل المحافظة.

ووقف الآلاف من الحاضرين دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤيدين للموقف المصري برئاسة الرئيس السيسي

وحضر المؤتمر جمال آدم أمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، قيادات حزب مستقبل وطن في المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رأسهم النائب محمد علي عبد الغني أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة وعضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والأهالي.

ويشهد المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن في الوادي الجديد ، حيث توافد الآلاف من أبناء القرى والمراكز وأعضاء الحزب ووكلاء الوزارة والمديريات المختلفة للإعلان عن تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها الشهر الحالي.

وحضر قيادات الأوقاف والكنيسة في الوادي الجديد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والهيئات والمؤسسات المختلفة والجمعيات والتحالف الوطني، داخل المؤتمر الحاشد بمدينة موط.



وتوافد الآلاف من أهالي محافظة الوادي الجديد، على مقر المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي يقام في أرض مركز شباب الداخلة بمدينة موط حيث يتوافد المواطنين من كافة المدن والمراكز علي مستوي المحافظة للتأكيد علي دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

كما كان للنساء حضورا كبيرا بالمؤتمر من مختلف أنحاء مراكز محافظة الوادي الجديد كما هتفوا الجميع بتحيا مصر وتحيا السيسي، وقال القيس مرقص شفيق راعي كنيسة ماري جرجس بمركز الداخلة أنه جاء اليوم لرد الجميل للرئيس السيسي على ما فعله خلال العشر سنوات الماضية من بناء وتنميه والتي طالت محافظات الجمهورية بأكملها وخاصة الوادي الجديد التي خرجت للنور بعد ظلام دامس بات لسنوات.