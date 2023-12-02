الحكم بإعدام المتهم بقتل "طفل الفيوم"

حكمت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم، بالإعدام للمتهم (هاني.أ) لقيامه بقتل طفل لسرقة التوك توك الخاص به، وقتل شاب لخلافات مالية بينهما، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، عقب ارسال أوراقه في الخامس من نوفمبر الماضي الي فضيلة المفتي، وجاء القرار بإجماع الآراء، وكانت المحكمة حددت جلسة دور الإنعقاد في الثاني من ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب.

وتعود الواقعة ليوم الأحد 23 يوليو الماضي، عندما تم العثور علي جثة طفل يدعي "توفيق م" مذبوحا داخل جوال ببحر الجعافرة بمركز إطسا، وتبين سرقة التوك توك الخاص به، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني. أ. ج مقيم بقرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وان ضبط المتهم وأدلى المتهم بأقواله واعترافاته كاملة بإرتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه وأنه طفل ويقود توكتوك ويمكنه الإستيلاء عليه وكان ينوي ترهيبه فقط لكن مقاومة الطفل له جعلته يقدم على قتله.

وتبين أن المتهم استدرج المجني عليه لترهيبه وسرقة التوكتوك، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يقوم بقتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

واعترف بقتل شريكه في العمل وبرر جريمته بسبب وجود خلافات مالية على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.