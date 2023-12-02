السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من إنشاء "سوق خديجة" بحي الضواحي قريبًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، والتي تأتي في  إطار خطة المحافظة لإزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى وصول العمل بالسوق الجديد لمراحل متقدمة والذي يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منطقة خديجة أ وب، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

وأوضح المحافظ، أن الأعمال قاربت على الانتهاء، موجهًا بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
سوق خديجه بورسعيد محافظ بورسعيد حي الضواحي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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