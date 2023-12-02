السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" الإثنين المقبل

إيديكس 2023
إيديكس 2023

تنطلق بعد غد الإثنين، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023 " في دورته الثالثة الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإعلان تفاصيل المعرض، شارك به اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، وتوماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط.

المعرض  يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية

وتناول المؤتمر كل التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك كافة التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية، وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.

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مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2023 "

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تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق معرض "إيديكس 2023" 4 ديسمبر

كما سيشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

وتضمن المؤتمر الإجابة عن أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كافة الاستفسارات.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين، وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.

إيديكس 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الأعلى للقوات المسلحة مجال التسليح

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