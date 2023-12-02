السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "ريتش لاند للصناعات الغذائية" بالسادات

جولة مصطفى مدبولي
جولة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية- لتفقد مصنع "ريتش لاند للصناعات الغذائية"، ضمن جولته التي بدأها بمدينة السادات اليوم.

وفي مستهل الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحمد محمد عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة "ريتش لاند للصناعات الغذائية"، حيث أوضح أن الشركة تعمل في تطوير وإنتاج المنتجات الغذائية المحفوظة، مثل: الفاكهة، والخضروات، والبقوليات، والزيتون، وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة للاستعمال.

وأضاف: تأسست شركة ريتش لاند للصناعات الغذائية برأسمال مرخص به بقيمة ١٠٠ مليون جنيه مصري بنهاية عام ٢٠٢١.

وتابع أن الشركة تتبع استراتيجية من التربة إلى الرف، وهي استراتيجية تهدف إلى تعظيم الموارد المصرية وخدمة الأسواق العالمية، وهو ما تقوم به الشركة فى مختلف منتجاتها من الزيتون، والخضروات، والفاكهة، والمنتجات الغذائية الجاهزة.  

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن "ريتش لاند" بدأت نشاطها خلال شهر مايو الماضي، واستطاعت تحقيق نجاح على المستويين التصنيعي والتجاري، باعتمادات من شهادات الجودة العالمية وهيئة سلامة الغذاء المصرية.

وأشار "عبدالقادر" إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع السادات تبلغ 500 طن، وأن المصنع يقع على مساحة تزيد على 2000 م2.

وأوضح أن مبيعات الشركة وتعاقداتها خلال الفترة من مارس- أكتوبر 2023 بلغت 4 ملايين دولار، وتستهدف الوصول إلى 20 مليون دولار بنهاية 2024.

تصدير 350 طنًا من إنتاجه إلى العديد من دول العالم 

وقال معاذ سيف الدين، مدير عام الشركة، إن مصنع "ريتش لاند للصناعات الغذائية" يُصدِّر 350 طنا من بين جملة إنتاجه إلى العديد من دول العالم في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا وأمريكا الشمالية، فضلًا عن الحصة المخصصة للسوق المصرية.

وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع المركزات بكافة الأنواع (سائل- بودر- صوصات)، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، حيث كلف وزير الإسكان بسرعة توفير 20 ألف م2 من الأراضى، تلبية لطلبهم.

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وأضاف: تعد شركة "ريتش لاند للصناعات الغذائية" إحدى مجموعة شركات المنيري التى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية، منذ أكثر من 30 عاما، ويبلغ إجمالى استثمارات المجموعة أكثر من 2 مليار جنيه، برأسمال مصرى 100%، وبلغت قيمة صادرات المجموعة لدول العالم 25 مليون دولار خلال عام 2023، وتستهدف المجموعة أن تصل قيمة التصدير إلى 40 مليون دولار بنهاية عام 2024، كما تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى والزراعى خلال العامين القادمين تصل إلى 2 مليار جنيه.

مصطفى مدبولى التنمية المحلية مدينة السادات ريتش لاند للصناعات الغذائية المنتجات الغذائية المحفوظة

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