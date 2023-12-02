"لفتة إنسانية".. أحد ذوى الهمم يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 بدبى

حرص مواطن مصري من ذوى الهمم على الإدلاء بصوته من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بدبي.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو، من توافد الجالية المصرية في دبي للتصويت.

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.