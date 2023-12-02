السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لفتة إنسانية".. أحد ذوى الهمم يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 بدبى

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

حرص مواطن مصري من ذوى الهمم على الإدلاء بصوته من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بدبي.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو، من توافد الجالية المصرية في دبي للتصويت. 

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024. 

تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

ذوي الهمم مواطن مصري الانتخابات الرئاسية دبي كسترا نيوز

مواد متعلقة

اتحاد المصريين بالإمارات: "الكل جاي وعارف إن صوته له تأثير.. دي أمانة في اختيار الرئيس"

وصول 14 مصابًا من غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر

"إكسترا نيوز" ترصد توافد المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة: ندعو لتسمية جرائم الاحتلال فى غزة بـ"الإبادة"

ناخب مصري بالبحرين يشيد بتنظيم عملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي 2024

انتخابات الرئاسة 2024.. انطلاق تصويت المصريين فى غانا وليبيريا والسنغال

مستشار الجالية المصرية بالسعودية: اليوم الأول للاستحقاق الرئاسى عُرس انتخابى

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

"جريمة شيطانية بالأميرية".. زوجة حملت من طليقها وقتلت الرضيع بـ"الجوع والعطش"

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس