السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد المصريين بالإمارات: "الكل جاي وعارف إن صوته له تأثير.. دي أمانة في اختيار الرئيس"

شعبان رأفت رئيس اتحاد
شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالإمارات

قال الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين في جو يسوده الود والوعي، متابعا: "الكل جاي وعارف إن صوته له تأثير، دي أمانة في اختيار الرئيس".

وأضاف "رأفت" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الناخبين يجتمعون أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الأقدر أن يكون قائدا لمصر.

اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

وأوضح أن المواطن بالمصري بالخارج يشعر بالمسؤولية، وهم جزء من نسيج المجتمع، مؤكدا أن الناخبين حضروا بأسرهم  بأكملها من الساعة الثامنة وتواجدوا أمام اللجان الانتخابية، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية. 

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