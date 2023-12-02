المصريون يصوتون بالانتخابات الرئاسية فى رواندا (صور)

توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية في رواندا على مقر السفارة المصرية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، إقبالا ملحوظا، منذ أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملي أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.