السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" توجه السفراء بإزالة أى معوقات تواجه الناخبين فى الخارج

المستشار أحمد بندارى
المستشار أحمد بندارى

وجه المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،رئيس اللجنة العامة للمصريين بالخارج، جميع سفراء مصر المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالخارج بالتسهيل على الناخبين فيما يخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المستخدم فى عملية التصويت.

وقال المستشار أحمد بندارى خلال اتصاله بالسفراء المصريين المشرفين على تصويت الخارج فى الانتخابات الرئاسية، إن أى ناخب يقدم بطاقة رقم قومى غير مقروءة على البرنامج الإلكتروني الخاص بالتصويت، أو أحضر صورة من البطاقة ولم يحضر الأصل، يتم التحقق من شخصيته ويسمح له بالتصويت.

وذكر المستشار أحمد بندارى أن سفارة الرياض لاحظت عددا من بطاقات الرقم القومي لا تقرأ على نظام الهيئة، وتم حل هذه الملاحظة، كما أن سفارة عمان شهدت إحضار بعض الناخبين صور بطاقة الرقم القومى غير واضحة، وردا على ذلك أكد المستشار بندارى أنه يوجد تابلت فى كل سفارة محمل عليه كل بيانات الناخبين المصريين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الدولة، وإذا لم يجد بيانات الناخب يتصل بالهيئة عبر الفيديوكونفرانس ويتم فحص البيانات فى لحظتها حتى يتمكن الناخب من التصويت.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 103 لجان تعمل بشكل كامل الآن على مستوى العالم في اليوم الثاني لانتخابات المصريين بالخارج.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن لجنة نيوزيلندا أغلقت أبوابها مع انتهاء اليوم الثاني للاقتراع.

وتواصل المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مع عدد من السفراء في بعض بلدان العالم منها البحرين والصين للاطلاع على آخر مستجدات التصويت.

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