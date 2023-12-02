السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وفق الله مصر.. مبعوث أزهرى بإندونيسيا يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

مبعوث أزهري فى اندونسيا
مبعوث أزهري فى اندونسيا يشارك في الانتخابات الرئاسية

قال مبعوث أزهري أثناء الإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا، إنه متواجد في السفارة المصرية في إندونيسيا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز، اليوم السبت: "وفق الله مصر والقائمين عليها لما فيه صلاح البلاد والعباد".

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024. 

تصويت المصريين فى الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

مبعوث أزهري لسفارة المصرية في إندونيسيا ثاني أيام الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصرية مقرات السفارات المصرية

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