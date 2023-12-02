السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الإتجار في الحشيش بإمبابة

السجن المشدد
السجن المشدد

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة،طالب  بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة حيازة جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد الإتجار بالجيزة.

كشف  أمر إحالة القضية رقم 7106 لسنة 2023 جنح امبابة، والمقيدة برقم 2640 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة " محمد.ج" محبوس،طالب مقيم بالوراق محافظة الجيزة.

وفي يوم 16/5/2023 بدائرة قسم شرطة امبابة محافظة الجيزة، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السجن المشدد الميثامفيتامين طالب الاتجار

مواد متعلقة

دخلت القبر بدل عش الزوجية.. من قتل عروس أسيوط قبل زفافها بـ20 يومًا؟

في جلسة "أون لاين".. دفاع إنجي حمادة يطلب إخلاء سبيلها

المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لشقيقين يروجان المخدرات في منشأة القناطر

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفلة بإمبابة

الحبس عامين مع الشغل لتاجرتي مخدرات بإمبابة

"مساج مشبوه".. قوادة سيدى جابر تحدد التسعيرة حسب جنسية الزبون

الحبس 6 أشهر لزوج مذيعة شهيرة بسبب عضة كلب

كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

"جريمة شيطانية بالأميرية".. زوجة حملت من طليقها وقتلت الرضيع بـ"الجوع والعطش"

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس