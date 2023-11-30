المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لشقيقين يروجان المخدرات في منشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين، بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر.

إحالة المتهمين إلى النيابة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "علاء. ا"، "أشرف. ا" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليهم تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16810 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر.

بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المتهمان محرزين مواد مخدرة، وقد عزا قصدهم للاتجار، وكما عثر معهم علي هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا بأحرازهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.