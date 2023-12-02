السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الجالية المصرية بالسعودية: 3 مناطق انتظار لتسهيل دخول الناخبين (فيديو)

الجالية المصرية
الجالية المصرية في السعودية

قال أحمد علي حسن، عضو الجالية المصرية في السعودية، إنه كان هناك زحام شديد في القنصلية المصرية بالسعودية أمس، في اليوم الأول للتصويت بالخارج، وأدى ذلك إلى إنشاء 3 مناطق انتظار لتسهيل دخول الناخبين.

وأوضح حسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت: "إننا نشهد عرسًا انتخابيًا لأبناء الجالية المصرية منذ الأمس، وزحامًا شديدًا لفئة الشباب والكثير من العائلات للمشاركة في الملحمة الوطنية لبلدهم مصر في المملكة العربية السعودية، وهناك مقران للانتخاب بالإضافة إلى القنصلية والسفارة.

وتابع: "في حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عملنا على توعية أبناء الجالية المصرية حول كيفية المشاركة وقمنا بعمل نقاط تجمع في المناطق البعيدة مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة".

وأكد عضو الجالية المصرية في السعودية: "إننا دائمًا ما نراهن على وعي الشعب المصري، ورأينا أن الشعب المصري وقف بجوار الدولة في جميع الأزمات"، معقبًا: "إحنا بنقول للناس انزل وشارك، وقول كلمتك".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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