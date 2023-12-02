السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنشطة ترفيهية احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم في دمياط

نشاط ترفيهي احتفالا
نشاط ترفيهي احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم بدمياط

نفذ مركز شباب مدينة دمياط التابع لإدارة دمياط  نشاط ترفيهي احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم ضمن خطة نشاط شهر ديسمبر للعام المالي 2023\2024.

ويهدف هذا النشاط الترفيه عن الأطفال ودمج ذوي الهمم والإعاقه في انشطة المركز ودعمهم معنويا ونفسيا واكتشاف الموهوبين ودعمهم.

ويهدف الاحتفال  بهذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لبناء المجتمع.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

وقررت وزارة الشباب والرياضة منح ذوي القدرات والهمم (القادرون بإختلاف) عضوية مجانية لمدة 6 شهور بمراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية.

ونفذت اليوم  تدريبات الشعب الفنية التابعة لإدارة تنمية النشء، تدريب شعبة الكورال بمركز شباب استاد دمياط.

ويأتى دور النشاط الفنى بالعناية والاهتمام بالموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية المساهمة في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات، والاستفادة من اوقات فراغهم والخروج بالاحداث المحيطه بهم على شكل استعراضي.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

ونفذت إدارة الشباب والرياضة في مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط المجموعة الأولي من منافسات دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة" بمركز شباب كفر المياسرة التابع لإدارة الزرقا والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط للفئة العمرية من 16 الي 25 سنة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 أبريل 2024.

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