السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1799 طالبا في دمياط يتفوقون في اختبارات togas

المهندس علي عبد
المهندس علي عبد الرؤوف

وجه المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، التهنئة لطلاب دمياط البالغ عددهم 1799 ممن شاركوا في اختبار TOFAS للرياضيات المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)


 وكيل تعليم دمياط يشيد بشجاعتهم

وأشاد "وكيل الوزارة" بشجاعة الطلاب من المدارس الحكومية في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه.

وأكد أن الطلاب خاضوا تجربة التقدم لهذا الاختبار بأنفسهم، بداية بالتقدم للتسجيل، ثم خوض الاختبار وإرسال الإجابات إلكترونيًا للجهة القائمة على الاختبار باليابان، مشيرا أن ما حصلم عليه من درجات وتفوق، كان من جهة محايدة منصفة، وهذا النوع من التقييم الخارجي مهم جدًا وله قيمة كبيرة.

كما وجه "عبد الرؤوف"  خالص الشكر للمعلمين وموجهي مادة الرياضيات بقيادة عفاف جاد موجه عام الرياضيات والذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاح التجربة، مما أثمر بالنتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب، مضيفا أن هذا الحدث هو جزء من التعاون المثمر والبّناء مع اليابان في العديد من المشروعات التعليمية برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ويأتي تحت مظلة نظام التعليم الجديد 2.0، من أجل مواكبة عصر التحول الرقمي، والذي لا يعتمد فيه الطالب على الحفظ والتلقين بل السعي للتعلم من المصادر التعليمية المتنوعة؛ وذلك من أجل خلق جيل قادر على المنافسة عالميًا.

وحصدت مديرية التربية والتعليم لدمياط علي المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وإشراف الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وهنأ المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية من المرحلة الاعدادية، سيف هشام التلباني وزن 41ك  لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعه من مدرسة الشهيد السيد غراب ع بفارسكور.

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