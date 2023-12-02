بوليفيا تجدد دعمها المطلق للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

جددت بوليفيا السبت، تأكيدها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده.

وقالت وزارة الخارجية البوليفية في بيان صادر عنها، إنه "بإسم شعب وحكومة بوليفيا نحيي ونعرب عن تضامننا الاخوي مع دولة فلسطين في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، وفي هذه المناسبة نؤكد على التزامنا مع القضية الفلسطينية ونعترف ونشهد للروح الصلبة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية وحقه بالعودة لدياره وارض اجداده".

نلتزم بكافة الجهود الدبلوماسية التي تفضي لقيام دولة فلسطين حرة مستقلة

وأضافت الخارجية البوليفية: أنه "وتماشيا مع نهجنا السلمي نؤكد التزامنا مع كافة الجهود الدولية السلمية والتفاوضية التي تؤدي بالنتيجة إلى حل هذا الصراع بتعزيز قيام دولة فلسطين حرة مستقلة ذات السيادة بالحدود الدولية قبل عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تماشيا مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة"، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا".

وكانت الخارجية البوليفية أعلنت في أواخر شهر أكتوبر الماضي، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

كما أكدت وزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا خلال لقائها سفير دولة فلسطين في بوليفيا محمود العلواني، الأربعاء الماضي،عن موقف حكومتها وشعب بوليفيا مع شعب فلسطين ومناصرته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأدانت سوسا المجازر التي ارتكبت بحق أطفال فلسطين وأوضحت أن المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها بوليفيا ستصل قريبًا للشعب الفلسطيني.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.