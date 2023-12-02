اليوم استكمال إعادة محاكمة متهم بـ "داعش حلوان"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسة محاكمة متهم في إعادة محاكمته بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـداعش حلوان.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 359 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، بعد أن وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.