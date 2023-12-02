السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم استكمال إعادة محاكمة متهم بـ "داعش حلوان"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسة محاكمة متهم في إعادة محاكمته بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـداعش حلوان.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 359 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، بعد أن وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة متهم الانضمام لجماعة ارهابية جماعة إرهابية داعش حلوان

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