الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الماريوت لجلسة 25 فبراير

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، لجلسة 25 فبراير للمرافعة.

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اليوم.. مرافعة النيابة في قضية "خلية التجمع"

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تأجيل محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية" لـ26 ديسمبر

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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