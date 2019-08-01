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حوادث

براءة متهم فى إعادة محاكمته بـ"خلية الماريوت"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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برأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الخميس، "سعيد عبدالفضيل الفيل" في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين خلال الفترة من 3 أكتوبر 2013 وحتى 29 ديسمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
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