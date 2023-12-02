اليوم أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

تنظر محكمة جنايات القاهرة،اليوم السبت أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى يتزعمه محاسب قانونى و8 أخرين تخصص في التنقيب عن الأثار بمنطقة السيدة زينب.

و أحالت النيابة العامة 9 متهمين في القضية رقم 183 لسنة 2023 جنايات قسم السيدة زينب، المقيدة برقم 851 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، للمحاكمة الجنائية، وهم،" م. ع “– محاسب قانوني، ”ع. ع “- صاحب محل نظارات، “ و. م ” كهربائي، ”أ. م “ سائق، ”م. ع “- نجار موبيليا، ”ن. ك “– عامل في مصنع،”و. ع" – عامل في مصنع حديد، “ج. ع” – عامل تصنيع أواني منزلية، “م. س ”– عامل بجراج سيارات.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهيمن بإحراز أدوات وتنفيذ أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص، مستخدمين الأدوات المخصصة لذلك والمضبوطة في مقر التنقيب.

وأضاف أمر الاحالة أنهم قاموا بأعمال حفر في العقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، والذي بقع ضمن منطقة تاريخية محظور الحفر فيها ودون الحصول على تصريح من المجلس الأعلى للآثار.