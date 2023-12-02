السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بالإسكندرية (بث مباشر)

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول- الحضرة الجديدة - الإسكندرية.

ومن المقرر خلال ترؤس قداسة البابا تواضروس الثاني  صلوات القداس الإلهي، يترأس طقس تدشين الكنيسة برفقه أساقفة وكهنة الإسكندرية".

احتفالية ١٣٠ سنة على الإكليريكية بحضور قداسة البابا

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بمناسبة مرور ١٣٠ سنة على إعادة افتتاحها والتي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحت عنوان "جذور وأغصان".

وافتتح البابا تواضروس  الثاني مكتبة الكلية قبل بدء الاحتفالية، والتقطت صورة تذكارية لقداسته مع نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتضمنت فقرات احتفالية "جذور وأغصان" إلى جانب كلمة نيافة الأنبا ميخائيل، تكريم أساتذة الكلية المتنيحين، وعرض أربعة من مشروعات التخرج وآيات بعدة لغات، ومسرحية باللغة القبطية حملت اسم "بَارُّسِّيا"، واختتمت بتخريج أربعة دفعات من الكلية وتكريم أعضاء هيئة التدريس.

وصلى  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وشاركه في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة كنائس الإسكندرية وشعبها.

وترأس الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية صلاة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية الصدر، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة، بعضهم برتبة إبصالتس (مرتل) والبعض الآخر برتبة أغنسطس (قارئ).

البابا تواضروس صلاة القداس الإلهي كنيسة القديسة العذراء مريم طقس تدشين تدشين كنيسة العذراء بالإسكندرية

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