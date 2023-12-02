بعد رفضها للرجوع.. مقتل فتاة على يد خطيبها السابق شمال أسوان

لفظت فتاه شابه أنفاسها الأخيرة، مساء الجمعة، إثر إصابتها بطلق ناري من خطيبها السابق بقرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة اسوان.

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف تم نقل الجثة الي المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو بلاغا يفيد بمصرع شابة إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن قام خطيبها السابق بإطلاق النار عليها داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لإجراء التحريات الأولية، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وتبين أن الفتاة التى لفظت أنفاسها الأخيرة تدعى صابرة عبدالناصر أحمد 18 سنة من قرية المعمارية بمدينة البصيلية.

وتبين بالتحريات الأولية حول الواقعة أن خطيبها السابق قام بإطلاق النار عليها وقتلها بعد فشل محاولة الرجوع لها مرة أخري.

وفى سياق آخر كان أصيب 3 وكلاء نيابة ولقي آخر مصرعه (مجهول الهوية) فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي عند مدخل الغنيمية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى اشتعالها.

وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة 3 وكلاء نيابة ومصرع آخر لم يستدل على هويته وتم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتبين أن المصابين هم كل من: زياد عبدالوهاب ابوزيد وكيل نيابة اسنا الجزئية، عمره 26 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن، وحسن محمد علاء الدين، عمره 25 سنة، مستشار بمحكمة أسوان الجزئية، وأبو الحسن محمد محمود، عمره، 28 سنة، وكيل نيابة اسنا الجزئية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث للمعاينة الأولية ورفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.