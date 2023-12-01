القس أندرية زكي يشهد تنصيب مايكل رفعت راعيًا شريكًا للكنيسة بالعطارين

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس مايكل رفعت راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بالعطارين ورسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية.

حضر حفل التنصيب الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، والقس ماهر إبراهيم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعصافرة، والقس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، والقس حاتم فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح.

وفي بداية خطابه، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس مايكل رفعت وجميع الشيوخ والشمامسة الجدد، كما هنأ راعي كنيسة العطارين الدكتور القس راضي عطالله، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "تحديات الخدمة والرعاية كبيرة، وحياة الخدمة والرعاية تحتاج إلى إرادة روحية، وقرار مصيري، وهو لحظة القدرة على العودة والرجوع إلى الطريق الجديد، القدرة على العودة يجنبنا الاستعلاء الروحي والزيف الروحي والانشغال بالشكل وتجاهل المضمون".

وكان قد نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، فعاليات مؤتمر "معا نحو المستقبل: المشاركه والعمل" تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية،، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، بحضور نخبة من قادة فكر ورموز المجتمع المصري.

افتتحت اللقاء سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بمنتدى حوار الثقافات، كما شارك في فعاليات اللقاء الدكتور عبد المنعم السعيد عضو مجلس الشيوخ، وأدار جلسة الحوار الإعلامي حمدي رزق.