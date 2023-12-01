الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

القس أندرية زكي يشهد تنصيب مايكل رفعت راعيًا شريكًا للكنيسة بالعطارين

رئيس الانجيلية
رئيس الانجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس مايكل رفعت راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بالعطارين ورسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية.

حضر حفل التنصيب الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، والقس ماهر إبراهيم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعصافرة، والقس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، والقس حاتم فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح.

وفي بداية خطابه، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس مايكل رفعت وجميع الشيوخ والشمامسة الجدد، كما هنأ راعي كنيسة العطارين الدكتور القس راضي عطالله، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "تحديات الخدمة والرعاية كبيرة، وحياة الخدمة والرعاية تحتاج إلى إرادة روحية، وقرار مصيري، وهو لحظة القدرة على العودة والرجوع إلى الطريق الجديد، القدرة على العودة يجنبنا الاستعلاء الروحي والزيف الروحي والانشغال بالشكل وتجاهل المضمون".

وكان قد نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، فعاليات  مؤتمر "معا نحو المستقبل: المشاركه والعمل" تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية،، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، بحضور نخبة من قادة فكر  ورموز المجتمع المصري.

افتتحت اللقاء سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بمنتدى حوار الثقافات، كما شارك في فعاليات اللقاء الدكتور عبد المنعم السعيد عضو مجلس الشيوخ، وأدار جلسة الحوار  الإعلامي حمدي رزق.

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس مايكل رفعت الإنجيلية بالعطارين رئيس الطائفة الإنجيلية

مواد متعلقة

أسقف الكنيسة المصرية بروما: المشاركة في الأنتخابات واجب وطني

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

زيارة وفد أكاديمي من الكنيسة الروسية وإكليريكية المحرق للدير الأبيض بسوهاج

كاهن الكنيسة القبطية بكليفلاند: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى وفاة القديس غريغوريوس العجايبى

"الاضطرابات النفسية والإدمان والميديا" في مؤتمر كهنة ببا والفشن

المطران عطا الله حنا : نحتاج لمزيد من الجهود لوقف الحرب في غزة

أبناء الطائفة الإنجيلية فى الخارج يشاركون فى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أبناء الجاليات المصرية لـ«الدستور»: الإقبال «كبير جدًا».. والتسهيلات «غير مسبوقة»

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس