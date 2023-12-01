أسقف الكنيسة المصرية بروما: المشاركة في الأنتخابات واجب وطني

حث الأنبا برنابا أسقف الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بتورينو وروما - بإيطاليا، الأقباط والمصريين على المشاركة في الأنتخابات الرئاسية2023.

وقال الأنبا برنابا في تصريحاته له، اخوتي الاحباء المصريين uمشاركتنا في انتخابات الرئاسة المصرية يوم ١، ٢، ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ م هي واجب وطني لابد اننا نمارس حقنا الوطني بالإدلاء باصواتنا.

وتابع: وقد أتاحت لنا حكومتنا حق المشاركة والتعبير عن راينا ونحن مقيمين خارج البلاد فالرجاء ومن منطلق حبنا لبلادنا وتفاعلنا مع كل ما يحدث بها بمشاركتنا الفعاله الذهاب الي مقار السفارات والقنصليات للإدلاء باصواتنا،



مختتمًا: حفظ الله مصرنا الغالية مرفوعة الرأس بمكانتها العالمية والعربية فخورة با ابنائها في كل مكان بالعالم، تحيا مصر،، تحيا مصر،

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه، يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).