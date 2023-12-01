الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حامد فارس: مصر تتحرك بقوة دفاعًا عن غزة منذ اليوم الأول للحرب

حامد فارس
حامد فارس

أكد حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول وسعت وبكل قوة إلى الحفاظ أولا على القضية الفلسطيينة باعتبارها هي أم القضايا وقضية مصرية بامتياز.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن القيادة السياسية المصرية منذ أن عادت القضية الفلسطينية إلى تصدر المشهد الدولي مرة أخرى لم تترك أي محفل دولي أو مناسبة دولية أو لقاء ثنائي إلا وكانت القضية الفلسطينية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية لا تترك فرصة من أجل حشد الدعم الدولي الحقيقي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقاطع غزة على اعتبار أن الدولة المصرية دائمًا وأبدا ما تحاول أن تجد رأيا عاما دوليا حقيقيا وظهيرا دوليا حقيقيا لدعم العمل الذي يؤدي إلى تهدئة وترطيب الأجواء في غزة.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن القيادة السياسية المصرية تسعى وبكل قوة إلى إيجاد التوافق الدولي الحقيقي الذي يكون دافعًا لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى القاهرة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف وخاصة الطرف الفلسطيني والإسرائيلي وأيضا الإدارة الأمريكية للبحث عن توافقات ومخرج حقيقي لهذه الأزمة.

وأشار “فارس” إلى أن النظرة المصرية كانت استباقية استشرافية لرؤية دولة الاحتلال التي أظهرت أن هناك تحركات قديمة جديدة وهي محاولة تصفية القضية الفلسطينية من جذورها والعمل على نفس مبدأ حل الدولتين.

القاهرة الإخبارية الدولة المصرية القضية الفلسطيينة قضية مصرية الشرق الأوسط

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