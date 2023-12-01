الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الكحيل في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت اليوم الجمعة  أعمال الجمعية العمومية العادية 2024/2023 بمقر مركز شباب الكحيل  التابع لإدارة شباب كفر البطيخ  بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في دمياط وقد حضر الدكتور وليد الشاذلي جانبا من أعمال الجمعية العمومية .

يتضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة دورة 2026/2023، على مناصب رئيس نائب أمين صندوق عدد 5 عضو شباب، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز.

تم عقد الجمعية بإشراف قانونى ولجنة عليا من الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية ومديري الإدارات المعنية.

وحضرت النسبة القانونية المقررة لصحة انعقاد الجمعية العمومية، ولما كان عدد المرشحون علي مناصب مجلس الإدارة أقل من العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية طبقا لنص المادة 16 من لائحة الهيئات الشبابية ويبدأ المجلس في ممارسة اختصاصاته طبقا لنص مواد 37 و38 و39 و40 من اللائحة .

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

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