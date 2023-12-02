السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يثمن دور الرئيس السيسي فى التصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين (فيديو)

المواطن حسين عبد
المواطن حسين عبد العزيز

وقف الشعب المصري بأكمله خلف قيادته السياسية، في مساندة ودعم القضية الفلسطينية، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث قام الجميع بتقديم المساعدات الكافية والطعام المناسب لهم.

تحدثت “الدستور” مع أحد المواطنين ويدعى حسين عبد العزيز، والذي قال: "مصر لعبت دورا كبيرا جدًا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو أمر مفروغ منه ويعترف به الجميع، لكن لابد من تضافر جهود باقي الدول العربية بجانب مصر لنصرة أهالينا في فلسطين، وبالنسبة لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فهو أمر مرفوض مننا كلنا، سواء مصريين أو حتى فلسطينيين، مثمنا دور فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في التصدي لهذا المخطط الصهيوني".

 

ووفرت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستي "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.
كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم من بينها: 
- الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم میدان أبوالعباس المرسي.
- الفيوم: أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.
- أسيوط: ميدان أم البطل.
- البحيرة: كفرالدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.
- كفرالشيخ: برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.
- الإسماعيلية: جامع أبوبكر الصديق ميدان الجمهورية، الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.
- المنوفية: میدان صيدناوي.
- الغربية: أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى.
- الشرقية: مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق.
- الأقصر: إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو.

 

الدستور الشعب المصري القضية الفلسطينية قيادته السياسية مصر قطاع غزة المخطط الصهيوني

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