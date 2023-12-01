الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح عبدالسند يمامة: تطوير التعليم هو أساس إصلاح المنظومة السياسية

المرشح عبدالسند يمامة
المرشح عبدالسند يمامة

كشف المرشح الرئاسي، عبدالسند يمامة، عن أهدافه من الترشح لمقعد رئيس الجمهورية.

وقال خلال لقائه الخاص بفضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن الإصلاح السياسي هو المقدمة وهو القاطرة، وليس هناك إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي.

وأضاف أن الإصلاح السياسي هو الأساس، وهو إصلاح متنوع ومقدمة الإصلاح السياسي تكون في إصلاح التعليم، لأن التعليم هو القاطرة وركن الحياة الديمقراطية والاجتماعية، والتواجد في المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن نسبة مخصصات التعليم في حزب الوفد كانت تتجاوز 20% منذ الخمسينيات، موضحًا أن التعليم هو من أتي بنجيب محفوظ وطه حسين، والحزب كانت له تجربة عظيمة في دعم الجامعة المصرية.

عبد السند يمامة المحور رئيس الجمهورية الإصلاح السياسي التعليم المرشح الرئاسي مصر

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