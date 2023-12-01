المرشح عبدالسند يمامة: تطوير التعليم هو أساس إصلاح المنظومة السياسية

كشف المرشح الرئاسي، عبدالسند يمامة، عن أهدافه من الترشح لمقعد رئيس الجمهورية.

وقال خلال لقائه الخاص بفضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن الإصلاح السياسي هو المقدمة وهو القاطرة، وليس هناك إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي.

وأضاف أن الإصلاح السياسي هو الأساس، وهو إصلاح متنوع ومقدمة الإصلاح السياسي تكون في إصلاح التعليم، لأن التعليم هو القاطرة وركن الحياة الديمقراطية والاجتماعية، والتواجد في المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن نسبة مخصصات التعليم في حزب الوفد كانت تتجاوز 20% منذ الخمسينيات، موضحًا أن التعليم هو من أتي بنجيب محفوظ وطه حسين، والحزب كانت له تجربة عظيمة في دعم الجامعة المصرية.