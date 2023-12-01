مجموعة الأهلي.. ميدياما الغاني يحقق فوزًا مثيرًا على شباب بلوزداد بدوري الأبطال

حقق فريق ميدياما الغاني، فوزً غاليًا ومثيرًا على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (بابا يارا) بمدينة كوماسي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

افتتح عبدالرؤوف بن غيث، التسجيل لشباب بلوزداد، في الدقيقة 39، لكن دانيال لوموتي، منح التعادل لميدياما في الدقيقة 45، قبل أن يتمكن مامودو كامارادن من إحراز الهدف الثاني للفريق الغاني في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، حصد ميدياما، أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، ليحتل المركز الثاني في المجموعة، بينما تراجع شباب بلوزداد، للمركز الثالث بنفس الرصيد.

ومن المقرر، أن يحل الأهلي، ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة من مساء يوم غدٍ السبت، على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

وكان الأهلي، قد حقق الفوز على ميدياما، بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى، بينما خسر يانج أفريكانز، مباراته الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري، بالنتيجة ذاتها.