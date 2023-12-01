يومان راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف مرانه الإثنين استعدادا للزمالك

قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليومين عقب الفوز على نظيره انبي في مباراة اليوم، بالجولة السابعة من دوري نايل بهدفين لهدف.

ويستأنف الفريق مرانه عصر الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة الزمالك بالجولة التاسعة من دوري نايل، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن مباراة الجولة الثامنة والتي كانت ستجمع المصري ونظيره فريق فيوتشر، تم تأجيلها لأجل غير مسمى نظرا لارتباطات فريق فيوتشر بالمشاركة في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

واقتنص فريق المصرى فوزا غاليا بتغلبه على فريق انبى بهدفين مقابل هدف.

تقدم المصرى بالشوط الاول بهدف رائع احرزه الجزائري غيلاس جناوى فى الدقيقة 36، وإدراك التعادل لإنبي أحمد أمين أوفا في الدقيقة 49 من بداية الشوط الثاني، قبل ان يخطف البديل ميدو جابر هدف الفوز للمصري فى الدقيقة الثالثة للوقت المحتسب بدل من الضائع براسية رائعة، وعلى مدار شوطى اللقاء قدم لاعبو المصري، عرضا جيدا اعاد لهم الثقة أمام جماهير بورسعيد والعودة سريعا لذاكرة الانتصارات، وذلك بفضل تغيرات الجهاز الفني بقيادة على ماهر، والتي ادت الى استحواذ وانتشار الفريق الجيد داخل الملعب.

بهذة النتيجة يرفع المصرى رصيده الى 12 نقطة بالمركز السادس، ويتوقف رصيد انبي عند 10 نقاط بالمركز العاشر.