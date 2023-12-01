دوري نايل| برأسية ميدو جابر.. المصري يسقط إنبي بهدفين مقابل هدف (صور)

حقق فريق المصري فوزا صعبا على نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، إلا من بعض الفرص النادرة على المرمين.

وفي الدقيقة الـ36، يسجل غيلاس قناوي هدف الفريق البورسعيدي، بعد تمرينة التونسي فخر الدين بن يوسف، للاعب الجزائري، الذي قابلها بتسديدة قوية أمام منطقة الجزاء، سكنت شباك البلعوطي.

ومع بداية الشوط الثاني، إدراك أحمد أمين أوفا، التعادل لإنبي، مستغلا خطا قاتلا من حسن على لاعب المصري، بعدما نجح في خطف الكرة منه مسددها داخل شباك المصري، وذلك في الدقيقة الـ50.

وفي الدقيقة الـ90+3، يسجل ميدو جابر، هدفا قاتلا للمصري، بعد ضربة ركنية جهة اليمين نفذها إلياس جلاسي داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو موسى برأسية لزميله، الذي وضعها داخل شباك البلعوطي.

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده لـ12 نقطة، وضعته في المركز السادس بجدول ترتيب دوري نايل، أما إنبي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وبدأ إنبي المباراة بتشكيل مكون من..

فى حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد حمدي.

خط الوسط: زياد كمال، مودى ناصر، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أمين أوفا.

بينما ضم تشكيل المصري البورسعيدي..

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - احمد ايمن منصور- عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي - الياس الجلاصي - غيلاس قناوي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.