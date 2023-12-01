الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. غيلاس قناوي يقود المصري للتقدم على إنبي بـ دوري نايل

غيلاس جناوي
غيلاس جناوي

انتهاء الشوط الأول من مباراة إنبي والمصري البورسعيدي، المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اليوم الختامي من الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، إلا من بعض الفرص النادرة على المرمين.

وفي الدقيقة الـ36، يسجل غيلاس جناوي هدف الفريق البورسعيدي، بعد تمرينة التونسي فخر الدين بن يوسف، للاعب الجزائري، الذي قابلها بتسديدة قوية أمام منطقة الجزاء، شكنت شباك البلعوطي.

وعقب هدف المصري، كثف لاعبو إنبي من هجومهم على مرمى المنافس من أجل إدراك التعادل، لكن دون أي خطورة تذكر.

 

وكان إنبي، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

فى حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد حمدي.

خط الوسط: زياد كمال، مودى ناصر، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أمين أوفا.

 

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي، على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - احمد ايمن منصور- عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي - الياس الجلاصي  - غيلاس قناوي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

 

طاقم تحكيم مباراة إنبي والمصري بدوري نايل

يدير اللقاء كل من أحمد جمال حكما للساحة ومعه كل من أحمد الفار وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكما رابعا فيما يتولى محمد نهاد مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمرو عابدين.

موقف إنبي والمصري البورسعيدي بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل فريق المصري المركز العاشر بجدول ترتيب دوري برصيد 9 نقاط، أما إنبي يأتي في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

المصرى البورسعيدى دوري نايل انبى غيلاس جناوي الجزائري غيلاس جناوي

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