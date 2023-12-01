التشكيل الرسمي لفريق المصري أمام إنبي بدوري نايل (2023/2024)

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فريق انبي، في اللقاء الذي ينطلق في الرابعة من عصر اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من دورى نايل.

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة انبي بدوري نايل

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - احمد ايمن منصور- عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي - الياس الجلاصي - غيلاس جناوي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، حسين السيد، محمد دبش، سمير فكري، ميدو جابر، أسامة الجزار، يوسف الجوهري، ايزي ايمكا، ليستويل.

يدير اللقاء كل من أحمد جمال حكما للساحة ومعه كل من أحمد الفار وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكما رابعا فيما يتولى محمد نهاد مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمرو عابدين.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز العاشر برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق انبي المركز الثامن برصيد 10 نقاط.