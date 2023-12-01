الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حسام موافى يتحدث عن معجزة القرآن فى انقسام النواة فى الخلية (فيديو)

حسام موافي
حسام موافي

شارك الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قصة مع نجل شقيقته عندما سأله عن سر انقسام النواة في الخلية، وكيف أشار القرآن إلى هذه الظاهرة العلمية قبل قرون من اكتشافها.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن الخلية تحتوي على نواة تحمل الـDNA، وهو المادة الوراثية التي تحدد صفات الكائن الحي، وأن الخلايا تتكاثر بعد أن تتضاعف كمية الـDNA في النواة وتنقسم إلى نصفين، وهذا ما يسمى انقسام النواة.

وأضاف أن هناك بعض الخلايا التي لا تتكاثر، مثل الخلايا العصبية، لأنها لا تستطيع تضاعف الـDNA بشكل كاف، كما أشاد بمعجزات القرآن العلمية، وقال إن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام آية تدل على انقسام النواة، حيث قال: "فالق الحب والنوى"، وهذا يعني أن الله هو الذي يفتح الحبة والنواة ويخرج منها النبات والحياة.

وأكد أن تدبر هذه الآية وغيرها من آيات القرآن يزيد من إيمان المسلم ويجعله يتعجب من عظمة الخالق. ونصح بدراسة اللغة العربية وفهم معاني الكلمات والمرادفات والمواقف في القرآن، وقال إن هذا من مميزات رجال الدين والعلماء.

وأعرب “موافي” عن تضامنه مع أهل غزة الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي، ودعا الله أن ينصرهم ويفرج عنهم، وأن يجعل هذه الأزمة سببا في زوال إسرائيل وحلفائها.

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