الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

على جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس: "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة، ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعًا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.


وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعادة الشعب المصري، مرددًا هتافات: "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.

 

وأضاف:"جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مضيفًا: "نحن هنا لإعلان الاصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".

على جمعة مفتي الجمهورية السابق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيخة الطرق الصوفية

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