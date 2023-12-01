الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري: مؤتمر الأشراف رسالة دعم لقائد عظيم أنقذ الوطن

أسامه الازهري
أسامه الازهري

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رسالة دعم لقائد عظيم أنقذ الوطن من الغرق وقاد سفينة الوطن بمنتهى المجرد.

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة السادة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر: "حان الوقت لأن نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدافع وطني بحث، مشيرًا إلى أن الأشراف تعلموا من جدهم معنى الوفاء والرجولة والوعي.

وتابع:"نعلن جميعا الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونرفع أكف الضراعة أن يسدد الله تعالى سعيه في الوقت الذي تشتعل فيه نيران الخطر ويقف الرئيس في موقف صامد للحفاظ على الوطن، وضد تصفية القضية الفلسطينية، وتصديا لكل أنواع الخطر.

وقال الدكتور أسامة الأزهري:"نصطف صفا واحدا خلف البطل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية نقابة الأشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات رئاسة

مواد متعلقة

الطريقة الشبراوية الخلوتية: بدأ توافد أبناء ومريدي مع بداية الأقتراع

المفتى: الدعاء سلاح فعَّال فى نصرة أهل غزة

خطيب الجامع الأزهر: هدى نبينا كان أثناء القتال نمطًا فريدًا فى الناس

وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى

"البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية لمبعوثي الأزهر إلى دول العالم

مع الباز.. المفتى يستعرض جهود 10 سنوات لتجديد الخطاب الدينى (تفاصيل)

لبناء حياة زوجية سعيدة.. تفاصيل برنامج دار الإفتاء لتأهيل المقبلين على الزواج

الإثنين.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى التاسع لكلية التربية جامعة الأزهر

الأكثر قراءة

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

المستشار عبدالمجيد محمود يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. ويحث المصريين على المشاركة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس