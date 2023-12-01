أسامة الأزهري: مؤتمر الأشراف رسالة دعم لقائد عظيم أنقذ الوطن

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رسالة دعم لقائد عظيم أنقذ الوطن من الغرق وقاد سفينة الوطن بمنتهى المجرد.

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة السادة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر: "حان الوقت لأن نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدافع وطني بحث، مشيرًا إلى أن الأشراف تعلموا من جدهم معنى الوفاء والرجولة والوعي.

وتابع:"نعلن جميعا الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونرفع أكف الضراعة أن يسدد الله تعالى سعيه في الوقت الذي تشتعل فيه نيران الخطر ويقف الرئيس في موقف صامد للحفاظ على الوطن، وضد تصفية القضية الفلسطينية، وتصديا لكل أنواع الخطر.

وقال الدكتور أسامة الأزهري:"نصطف صفا واحدا خلف البطل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".