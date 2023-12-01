الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية بغطاء أمريكى

قطاع غزة
قطاع غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن حرب الإبادة الجماعية، ويشن هجماته على مناطق قطاع غزة بأنحائها كافة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع مع الفلسطينيين ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال عازم على تهجير الفلسطينيين.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، توفر غطاء للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من الجرائم في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال الإبادة الجماعية قطاع غزة الجرائم تهجير الفلسطينيين سياسة التجويع المساعدات الإنسانية

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