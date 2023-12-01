سفير مصر لدى تشاد: السبت والأحد سيشهدان زيادة بالإقبال لانتخابات الرئاسة

قال السفير أسامة الهادي، سفير مصر لدى جمهورية تشاد، إنهم يتوقعون زيادة في الإقبال في أعداد المصريين المشاركين في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية 2024، في اليومين المقبلين.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة مستجدات وتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية،: "فتحنا اللجنة الساعة 9 صباحًا، والأمور تسير على ما يرام، والإقبال معقول جدًا، على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل".

من جانبها، قالت السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في نيويورك: "الإقبال في الانتخابات مشرف جدًا، وبعض أعضاء الجالية نظموا أنفسهم في أتوبيسات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.