الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سكرتير عام "الغد": كلمة الرئيس في cop28 كشفت عن حجم التحديات التي يواجهها العالم

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل

ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" cop 28، المنعقدة في دبي بدولة الإمارات، مؤكدًا أنها كشفت عن حجم التحديات التي يواجهها العالم، وسلطت الضوء على عوائد العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحديات تغيرات المناخ، واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تداعيات التغير المناخي، والعمل على احتواء آثار تغير المناخ، وأعادت تذكير العالم بتعهداته في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له إن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته، على التأكيد على التعهدات التي انتهت إليها cop27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلي أن الرئيس أكد على ضرورة وضع مسار واضح للخروج من معضلة التغيرات المناخية بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، والتي تتطلب الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقًا لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية.

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وأضاف "إسماعيل" أن مؤتمر قمة المناخ الـ27، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، يعد نقطة تحول فارقة في أفريقيا، موضحًا أنها انتصرت لحقوق الدول النامية من خلال إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والذي كان إنجازًا خارج التوقعات، مؤكدا أن  الرئيس السيسي شدد على ضرورة حماية وإنقاذ كوكب الأرض، وأن مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، داعيا المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية.

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