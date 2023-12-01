الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيب بالمستشفى الأوروبي: قصف الاحتلال مستمر على جميع أنحاء قطاع غزة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال الدكتور خالد أبو سمرة، طبيب بمستشفى الشفاء، إنه انتقل إلى المستشفى الأوروبي، بعدما تم حصار مجمع الشفاء الطبي لمدة 47 يومًا، وتم إخراجهم منه.

 ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن القصف الإسرائيلي مازال مستمرا بجميع أنحاء قطاع غزة، منوهًا إلى أنه تم إجلاء كل المرضى بمجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات جنوب القطاع.

وناشد بضرورة السماح بإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء واجه الحصار الإسرائيلي لأكثر من 17 يوما وعانى أوضاعا مأساوية طالت المرضى والكوادر الطبية.

واشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم مع جنود الاحتلال في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.

القصف الإسرائيلى غزة إجلاء كل المرض مجمع الشفاء الطبي مجمع الشفاء

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