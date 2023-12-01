"القاهرة الإخبارية"| لحظة إطلاق المقاومة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

ردت فصائل المقاومة الفلسطينية منذ قليل، على القصف الإسرائيلي على مناطق بغزة، وقامت بتوجيه رشقات صاروخية من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وعرضت “القاهرة الأخبارية” لقطات للحظة توجيه المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وقال الإعلامي همام مجاهد، على شاشة القاهرة الإخبارية، خلال وصف الصورة القادمة من غزة، إن قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوب غزة في وقت رفع أذان المغرب، فامتزجت أصوات القصف المدفعي وقصف الطيران، مع أصوات الأذان.

وأوضح أن خان يونس ورفح كانت من المناطق التي دع الاحتلال الإسرائيلي السكان في الشمال إلى النزوح إليها في الجنوب، لكنها لم تسلما من القصف.

واشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل، عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.