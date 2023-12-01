الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رائدة الأعمال أمل طلعت: إقبال كبير للجالية المصرية فى عُمان بأول أيام التصويت

ON E
ON E

قالت رائدة الأعمال أمل طلعت، إن العملية الانتخابية في سلطنة عُمان باليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية، مؤكدة أن اليومين القادمين متوقع أن يزيد العدد.

وأشارت رائدة الأعمال، خلال استضافتها بقناة "ON"، أن الجالية المصرية في سلطنة عمان تُقدَّر بـ80 ألف مواطن، مضيفة أنه منذ الساعات الأولى توافد العديد من المصريين الذين لديهم حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية.

ونوهت "طلعت" إلى أن المواطن المصري في أي دولة بالعالم، أهم ما يشغل باله هو الاستقرار والأمن والأمان، بالإضافة إلى الحياة الكريمة وحماية حدود البلد من التهديدات الخارجية.   

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم)
 

    

رائدت الأعمال العملية الانتخابية سلطنة ع مان رائدة الأعمال أمل طلعت الرئاسية

مواد متعلقة

مسيرة حب أمام السفارة المصرية بماليزيا احتفالًا بانطلاق الانتخابات الرئاسية (فيديو)

اتحاد المصريين فى الإمارات: 350 ألفًا من أبناء الجالية المصرية يحق لهم التصويت بالانتخابات

باحثة سياسية: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تدعم مشاعر الانتماء لديهم

رئيس الجالية المصرية فى هولندا: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تاريخى

شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان يتابع ملف الطائرة الروسية

شريف فتحى لـ"الشاهد": استقبلت أول أيامى بالوزارة باختطاف طائرة لقبرص

شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد": كيف أدار حادثة الطائرة الروسية مع الرئيس السيسى؟

شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه الأول الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس