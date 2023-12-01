رائدة الأعمال أمل طلعت: إقبال كبير للجالية المصرية فى عُمان بأول أيام التصويت

قالت رائدة الأعمال أمل طلعت، إن العملية الانتخابية في سلطنة عُمان باليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية، مؤكدة أن اليومين القادمين متوقع أن يزيد العدد.

وأشارت رائدة الأعمال، خلال استضافتها بقناة "ON"، أن الجالية المصرية في سلطنة عمان تُقدَّر بـ80 ألف مواطن، مضيفة أنه منذ الساعات الأولى توافد العديد من المصريين الذين لديهم حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية.

ونوهت "طلعت" إلى أن المواطن المصري في أي دولة بالعالم، أهم ما يشغل باله هو الاستقرار والأمن والأمان، بالإضافة إلى الحياة الكريمة وحماية حدود البلد من التهديدات الخارجية.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم)

