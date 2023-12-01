“القاهرة الإخبارية” ترصد.. قنابل الاحتلال تُضىء سماء شمال قطاع غزة (صور)

عادت القنابل الضوئية لتظهر في سماء شمال قطاع غزة من جديد، ورصدت القاهرة الإخبارية تجدد القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأظهرت التغطية القنابل الضوئية تُضىء سماء قطاع غزة في ظل مواصلة قوات الاحتلال قصفها للعديد من المناطق بالقطاع.

وقالت القاهرة الإخبارية، إن الصور تظهر القصف بالقنابل الضوئية في سماء شمال القطاع التي تستهدف المناطق المدنية في شمال القطاع، منوهةً بأن جيش الاحتلال استأنف منذ ساعات الصباح الأولى، عدوانه خاصة على شمال القطاع.

وركز القصف على عدد من الأحياء والمناطق السكنية في قطاع غزة.