الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدفعية الاحتلال تقصف بلدات وقرى جنوب لبنان

الاحتلال
الاحتلال

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوب الناقورة، ومنطقة "حامول" في أطرافها الشرقية، وأطراف عيتا الشعب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار من موقع الردار في جبل الشيخ المطل على بلدة شبعا، على رعاة ماعز من آل زهرة دون أن يسجل إصابات.

كما أشارت إلى انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء سهل مرجعيون، قبالة مستعمرة "المطلة".

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي وطائرات الاستطلاع تحلق منذ ساعات صباح اليوم في أجواء قرى وبلدات النبطية وإقليم التفاح وقرى وبلدات قضاء صور.

لبنان الاحتلال جنوب لبنان

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