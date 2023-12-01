"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "مرجليوت" على الحدود مع لبنان

دوت قبل قليل، صفارات الإنذار في مستوطنة "مرجليوت" الواقعة على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب واللد والرملة، ومستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأعلن حزب الله اللبناني قبل قليل عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي.

وقصف حزب الله، الموقع عدة مرات وأحدث به إصابات مباشرة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".