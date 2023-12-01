جولة ميدانية لمتابعة محصول القمح وتوعية المزارعين بسوهاج

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، اليوم الجمعة، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، بضرورة متابعة زراعات القمح خاصة في محافظات الصعيد، مع التوعية المستمرة للفلاحين على استخدام تقاوي عالية الجودة وفقا للسياسة الصنفية المعتمدة من الوزارة والتى تقوم بانتاجها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وكذلك متابعة توزيع الأسمدة.

المرور على زراعات القمح

وقام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالوزارة ومديري عام التوجيه والمتابعه وبرفقه الدكتور عبداللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، بجولة لمتابعة زراعات القمح بزمام بعض الجمعيات الزراعية بمركز سوهاج.

شملت الجولة المرور ومعاينة عدد من حقول القمح والتى تم زراعتها مبكرا فى بداية الموسم، والتأكد من ارتفاع نسبة الانبات وانتظام عملية الزراعة للاراضى الخالية والمجهزة للزراعة تباعا لزيادة نسبة المساحة المنزرعة بالقمح بمحافظة سوهاج والوصول إلى المستهدف من المساحة المحصولية للقمح على مستوى المحافظة، كما تم التأكد من توافر الاسمدة والعمل على توزيعها على المزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح لاضافتها كسماد لمحصول لزيادة الإنتاجية من القمح وتخفيف العبء عن كاهل الفلاح من خلال تقديم السماد المدعم له.